Huippumalli Suvi Riggs juhlisti hääpäiväänsä – paljasti erikoisia yksityiskohtia häistään

Suomalainen huippumalli Suvi Riggs juhlisti hääpäiväänsä.

Kansainvälisesti menestynyt huippumalli Suvi Riggs julkaisi hiljattain Instagramiin kuvakimaran vuosien varrelta 13. hääpäivänsä kunniaksi. Suomalaismalli on naimisissa yhdysvaltalaisen Tyler Riggsin kanssa. Pariskunnalla on kolme tytärtä.

Riggs paljastaa otosten yhteydessä kiinnostavia yksityiskohtia 13 vuotta sitten pidetystä hääjuhlasta.

– 13 sitten menin naimisiin unelmieni varjomiehen kanssa kummitushotellissa. Juhlimme marketista ostetulla hääkakulla. Rakastan sinua tässä elämässä ja kaikissa tulevissa, Riggs kirjoittaa kuvien yhteyteen englanniksi.

Monet Riggsin seuraajat kommentoivat julkaisua onnitteluin ja emojein.

– Onnittelut ja paljon ihania hetkiä teille, yksi toivottaa.

– Onnea teille, toinen kirjoittaa.

– Onnittelut. Ihana perhe ja ihana nähdä suomalaissisua sinun arjessasi, kolmas hehkuttaa.

Suvi Riggs ja Tyler Riggs.Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Suvi Riggs nousi kansainvälisesti mallimaailman huipulle voitettuaan MTV3 -kanavan Mallikoulu-ohjelman vuonna 2005. Riggs rankattiin muun muassa vuonna 2006 Models.com -sivustolla 50 halutuimman mallin joukkoon.

Hän on työskennellyt useiden suurten muotitalojen, kuten Pradan, Calvin Kleinin, sekä Christian Diorin kanssa. Riggs asuu nykyisin perheensä kanssa Yhdysvalloissa ja työskentelee edelleen mallina.