NHL:ssä pelaavan Winnipeg Jetsin sopimuspelaaja Ville Heinola kertoo toivoneensa seurasiirtoa alkaneen kauden kynnyksellä.

24-vuotias Heinola aloittaa jo seitsemännen kautensa Pohjois-Amerikassa. Suomalaispuolustaja ei kuitenkaan ole kyennyt vielä tekemään läpimurtoa NHL-kaukaloihin.

Kova uurastus ei tuottanut tulosta tänäkään syksynä ja Winnipeg lähetti Heinolan harjoitusleirin jälkeen AHL:ään waivers-listan kautta.

Muilla NHL-joukkueilla oli 24 tuntia aikaa poimia Heinola omaan joukkueeseensa, mutta kukaan ei tarttunut mahdollisuuteen. Heinola myönsi hiljattain medialle, että olisi toivonut seurasiirtoa ja maisemanvaihdosta waivers-listauksen yhteydessä.

– Ei se ollut hauskaa. Rehellisesti sanoen tavallaan toivoin, että joku olisi poiminut minut. Niin ei tapahtunut, joten olen täällä. Olen iloinen päästessäni pelaamaan, Heinola kertoi Illegal Curven haastattelussa.

– Voin vain tehdä parhaani ja yrittää pelata hyvin. Toivottavasti jotain tapahtuu.

Heinola pelannut tällä kaudella kaksi AHL-ottelua tehoin 0+1.

Uransa aikana Heinola on pelannut tähän mennessä 53 NHL-ottelua.