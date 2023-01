Suomalaispelaajan entinen joukkuetoveri sai 16 vuoden vankeustuomion – vältti kuolemanrangaistuksen

Nasr-Azdani on pelannut useissa Iranin suurimmissa jalkapalloseuroissa. Hän on riskeerannut oman henkensä osallistumalla kotimaansa hallinnon vastaisiin mielenosoituksiin. Protestit alkoivat 22-vuotiaan Mahsa Aminin kuoleman jälkeen ja Nasr-Azdania on syytetty väkivaltaisuudesta mielenosoituksien yhteydessä.