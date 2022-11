Iranissa pidätetyt ex-maajoukkuejalkapalloilija ja toisinajattelija vapautettiin takuita vastaan

Ghafouri, 35, on pelannut Iranin maajoukkueessa 28 ottelua, viimeksi vuonna 2019. Hän edusti kesään asti Iranin suurinta seuraa Esteghlalia ja oli myös ennen joukkueen kapteeni, mutta sopimus purettiin ja hän siirtyi Foolad-seuraan.

Hän on tukenut syksyn aikana julkisesti Iranin hallinnon vastaisia laajoja protesteja. Ghafouri on kurdi ja on kritisoinut erityisesti mielenosoitusten kovaotteista tukahduttamista Länsi-Iranin kurdialueilla.