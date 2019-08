Nainen jakoi videolla kukkia ilman huntua, Iran tuomitsi yli 20 vuoden vankeuteen – miehiksi tekeytyneitä naisia pidätettiin jalkapallo-ottelun katsomisesta

Iranilainen Mojgan Keshavarz on saanut Iranian tuomioistuimelta 23 vuoden vankeusrangaistuksen huntupakon rikkomisesta. Yasaman Aryani ja hänen tyttärensä Monireh Arabshahi saivat molemmat 16 vuoden rangaistuksen.

Syytteiden taustalla on netissä julkaistu video, jolla naiset jakavat kukkia Iranin pääkaupungin Teheranin metrossa kansainvälisenä naistenpäivänä 8. maaliskuuta. Naiset ovat huntupakkoa vastaan taistelevia aktivisteja, joten he eivät käyttäneet hijabiksi kutsuttua huntua videolla.

Iranissa hunnun käyttäminen on naisille pakollista.

Naiset pidätettiin huhtikuussa, ja aluksi he katosivat noin kahdeksi viikoksi. Heille ei sallittu oikeusapua tutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana.

– Muistutamme Iranin viranomaisia, että pukukoodin haastaneet naisaktivistit toimivat universaalisti taattujen ihmisoikeuksien puolesta. Sortavan lainsäädännön käyttäminen ilmaisunvapauden ja rauhanomaisen mielenilmaisun estämiseksi on ristiriidassa Iranin kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten kanssa, asiantuntijat sanoivat YK:n lausunnossa.

Iranissa on vuoden 2018 alusta lähtien pidätetty ainakin 32 naisaktivistia ja 10 on vangittu, koska he ovat uhmanneet huntupakkoa. Pidätykset ovat järjestöjen mukaan lisääntyneet viime viikkoina, ja viranomaiset ovat uhkailleet syytteillä kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta.