Suomalaispaukku tekeillä Yhdysvaltain avoimissa

Maailmanlistalla sijalla kymmenen oleva australialainen on kärsinyt lonkkavaivasta, jonka vuoksi hän joutui vetäytymään Wimbledonin puolivälieräottelustaan Novak Djokovicia vastaan heinäkuun alussa. Australialainen palasi pelikentille maanantaina Yhdysvaltain avointen ensimmäisen kierroksen ottelussa, jossa voitti Marcos Gironin neljässä erässä. Tähtipelaaja ei kuitenkaan ole täydessä kunnossa.

De Minaur kertoi australialaismedialle, etteivät hänen odotuksensa turnauksessa ole korkealla. De Minaur on joutunut muuttamaan pelaamistaan vammansa takia.

–Tämä on todella rankkaa. Minun on vaikea pelata niin, että en yritä palauttaa joka ikistä palloa, 25-vuotias de Minaur sanoi.

– Minut on kasvatettu niin, että teen kaikkeni palauttaakseni jokaisen pallon.

Wimbledonin jälkeen lähes kaksi kuukautta sivussa ollut de Minaur on poissaolonsa aikana menettänyt arvokkaita rankingpisteitä. Australialaisen tarvoite on selviytyä kauden päättävään Torinon ATP-finaaliturnaukseen, johon kelpuutetaan kahdeksan kauden aikana eniten pisteitä kerännyttä pelaajaa. De Minaur on listauksessa tällä hetkellä juuri kahdeksannella sijalla.