Suomalaisoperaattori DNA siirtyy jättikaupalla norjalaisyhtiölle – nämä tahot omistavat eniten nyt myytäviä osakkeita

Telenor Groupin ja DNA:n välisen tänään julkistetun kaupan arvo on noin 1,5 miljardia euroa. Finda on omistanut DNA:sta 28,26 prosenttia ja PHP Holding 25,78 prosenttia.

Findalla on 37 385 454 DNA:n osaketta ja PHP Holdingilla 34 105 827.

Näin ollen Findan osuus kaupan arvosta on reilut 781 miljoonaa euroa. PHP Holdingin osuus kaupan arvosta on lähes 713 miljoonaa.

Findan historia on länsirannikolla

Suomalaisoperaattori DNA:n tausta on paikallisissa puhelinyhtiöissä. Nyt osakkeensa myyvien Findan ja PHP molempien historia ulottuu paikallisten puhelinverkkojen varhaishistoriaan Suomessa.

Findan suurin omistaja on Rival-rahastot, joka omistaa eri rahastojen kautta yli neljänneksen yhtiön osakkeista.

Rival-rahastot on erikoistunut entisten alueellisten puhelinyhtiöiden osakkeisiin sijoittamiseen. Rahastoja on perustettu kaikkiaan 17 kappaletta ja niiden taustalla on vuonna 1999 perustettu Aurejärvi Group.