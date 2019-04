DNA-asiakkaat voivat olla huoletta Telenor-kaupasta – asiantuntija hehkuttaa suomalaisoperaattorin menestystä: "Tavattoman hyvässä tuloskunnossa"

– DNA on Suomen kolmanneksi suurin operaattori ja menestynyt hyvin siinä markkinassa. Kyllä se Telenorin intressissä ehdottomasti on, että DNA pidetään itsenäisenä. Ja yhtiön annetaan tehdä samanlaista työtä kuin ennenkin. DNA on tavattoman hyvässä tuloskunnossa, Stenvall sanoo.

Suomeen keskittyminen kannattaa

Stenvall muistuttaa, että vuonna 2016 Helsingin pörssiin listautunut DNA on menestynyt hyvin keskittymällä vain yhteen markkina-alueeseen, eli Suomeen. Samoin positiivinen kurssi on ollut kilpailija Elisalla, joka toimii Suomessa ja Virossa. Vastaavaa kehitystä ei ole ollut Telialla, joka toimii laajemmin Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Suomi on teleoperaattorille erinomainen paikka toimia, koska regulaatio on järkevää, radiotaajuuksia on paljon ja taajuusmaksut matalia. Uusien toimijen tuleminen markkinoille on kuitenkin hankalaa, sillä suurten kolmikko hallitsee alaa.