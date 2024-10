Suomalaiskomentaja MTV:lle Israelin tunkeutumisesta rauhanturvaajien asemiin: Tilanne huolestuttava, suomalaiset kunnossa

Israel tunkeutui varhain tänään sunnuntaina rauhanturvaajien asemiin Etelä-Libanonissa, kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio Unifil. Lisäksi sen mukaan Israel on estänyt rauhanturvaajien liikkumista alueella. Unifilin lausunnon mukaan kaksi Israelin panssarivaunua rikkoi rauhanturvaajien asemapaikan portin ja murtautui sen läpi Ramyahin alueella varhain aamulla.

Ainakin viisi rauhanturvaajaa on haavoittunut Israelin tulituksessa viime päivinä. Unifil on syyttänyt Israelin asevoimia rauhanturvaajien asemien tahallisesta ampumisesta.

Suomalaisilla kaikki hyvin

– Olen itse ollut tänään yhteydessä myös Naqourassa palveleviin suomalaisiin ja heilläkin on kaikki hyvin, vaikka siellä on ollut ehkä hieman enemmän tulitusta kuin meidän alueellamme. He ovat joutuneet olemaan pommisuojassa aina välillä, Honkanen kertoo puhelimessa.