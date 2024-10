Israelin armeija väittää: YK-joukkoja ohjeistettiin suojautumaan – kaksi rauhanturvaajaa haavoittui

Tulitus vaurioitti myös rauhanturvaajien viestintälaitteita

"Operaation tulevaisuus selvitetään yhdessä YK:n kanssa"

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan rauhanturvaajiin kohdistunut tulitus on erittäin poikkeuksellista ja tuomittavaa.



– Saamieni tietojen mukaan suomalaisia rauhanturvaajia ei ole ollut näillä alueilla, missä tulitusta on ollut. Me seuraamme hyvin tarkasti tilannetta ja selvitämme, mitä siellä on tapahtunut, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.



Orpo kertoi saaneensa tietoja tapahtuneesta Suomen omien viranomaisreittien kautta. Orpo ei lähtenyt arvioimaan tapahtumien merkitystä Unifil-operaation tulevaisuudelle.



– Mitä Unifil-operaation kanssa tehdään, se päätetään yhdessä YK:n ja Unifil-operaation kanssa. Selvitetään nyt ensin rauhassa, mitä on tapahtunut, Orpo sanoi.



Puolustusvoimien tiedotteen mukaan suomalaisten ja ranskalaisten yhteinen tukikohta UNP 9-1 sijaitsee yli kymmenen kilometrin päässä sinisestä linjasta.