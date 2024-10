Libanonin pääministeri tuomitsi Israelin kehotuksen vetää YK-joukot pois Etelä-Libanonista

Libanonin pääministeri Najib Mikati on tuominnut Israelin pääministerin kehotuksen, jonka mukaan YK:n tulisi vetää kansainväliset rauhanturvajoukot pois Etelä-Libanonista.



Libanonissa toimivien rauhanturvaajien tehtävänä on valvoa tulitaukoa, joka päätti vuonna 2006 käydyn Israelin ja Hizbollahin välisen sodan.



Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kuitenkin kehotti tänään YK:ta vetämään joukot pois taistelujen tieltä, kun israelilaisjoukot taistelevat alueella äärijärjestö Hizbollahia vastaan sekä maasta että ilmasta.



Mikatin mukaan Netanjahun varoitus osoittaa, että Israel on vienyt kansainvälisten normien noudattamatta jättämisen uudelle tasolle.