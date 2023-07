Suomalaisjuoksija sai osumaa kilpailijoista – uran kakkosaika Slovakiassa

Määttänen on juossut tätä nopeammin vain kesäkuussa Turussa ennätysajallaan 1.59,96. Hänen lisäkseen kaksi minuuttia on alittanut suomalaisnaisista vain Sara Lappalainen (o.s. Kuivisto), jonka Suomen ennätys on 1.59,41.