Suomalaisista lakkoilijoista elää yhä sitkeitä myyttejä – 90-luku oli lakkoilulle käännekohta, josta ei enää palauduttu

Lakkojen historiaa tutkinut Koskela julkaisi viime viikolla tietokirjan Hanskat tippui – lakkojen historia ja vaikutus yhteiskunnassa. Hänen mukaansa yleisin myytti lakoista on se, että Suomi olisi erityisen lakkoherkkä maa.

Muuhun Eurooppaan ja Pohjoismaihin verrattuna Suomi on todellisuudessa lakkojen keskivertomaa.

– Suomi on ollut lakkoherkkä menneisyydessä, mutta nyt 2010-luvulla Suomi on ollut oikeastaan keskimääräisen lakkoherkkä maa, vaikka usein luullaan toisin, Koskela selittää.

Koskelan mukaan mielikuvat saattavat olla seurausta lakkojen ja työtaisteluiden saamasta suuresta mediahuomiosta: lakoista ja työtaisteluista uutisoidaan erittäin näkyvästi. Hänestä on kuitenkin hyvä asia, että niistä uutisoidaan paljon, sillä kyseessä on merkittävä tapahtuma ennen kaikkea osallisille, mutta myös yhteiskunnalle.

70-luvun Suomi oli lakkoilun kärkimaita

– Suomi on silloin ollut jopa aivan maailman kärkeä; maailman kolmen lakkoherkimmän maan joukossa joinain vuosina, Koskela kertoo.

– Sen jälkeen lakkojen määrä ei ole enää koskaan noussut 70- ja 80-luvun tasoille, vaikka tuottavuus on kasvanut ja tällainen funktionaalinen tulonjako, eli käytännössä siis työn ja pääoman välinen tulonjako, on muuttunut työnantajalle edullisemmaksi parinkymmenen vuoden aikana.

Lakkoilijoiden määrä tippunut rajusti

Koskelan mielestä lakkoilua koskevassa asenneilmapiirissä on havaittavissa selkeitä muutoksia. Samalla kun lakoista on tullut harvinaisempia ja kaukaisempia ihmisille, myös asennoituminen on muuttunut kaukaisemmaksi.