Liikenne on kokonaan katkaistu Pirkanmaantieltä.

Sastamalassa on tapahtunut liikenneonnettomuus Pirkanmaantiellä. Asiasta tiedottaa Pirkanmaan pelastuslaitos.

Pelastuslaitos tiedotti kello kahden jälkeen iltapäivällä, että pelastuslaitos, ensihoito ja poliisi ovat paikalla ja pelastustoiminta on edelleen käynnissä.

Liikenne on kokonaan katkaistu Pirkanmaantieltä onnettomuuden takia. Kiertotie kulkee Tampereentien ja Sastamalan keskustan kautta, eli liikenne on katkaistu Tampereentien sekä Punkalaitumen teiden risteyksien kohdalta.

Pelastuslaitos ei tiedota tehtävästä enempää.