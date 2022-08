Suomalaisille melko tuntematon saksalaisseura yrittää kellistää Real Madridin Super Cupissa – "Mahdollisuus tehdä historiaa"

C Moren studioisäntä Petri Pasanen sanoo, etenkin Frankfurtille kyseessä on suuri tapahtuma.

– Heidän silminhän tämä on ihan valtava ottelu. Mahdollisuus tehdä historiaa. Heillä on valtava fanipohja takana, Pasanen ennakoi.

Vastaan asettuva Real Madrid on erilaisten loppuotteluiden vakiokävijä.

– Heillä on tosiaan kausikortti tällaisiin otteluihin, Pasanen heittää.

Eintracht Frankfurt on suomalaisille melko tuntematon seura. Katso pääkuvan videolta, miten Saksassa pelannut Petri Pasanen kuvailee Eurooppa-liigan hallitsevaa voittajaa.

Pasanen on varma, että espanjalaisten kopissa otteluun suhtaudutaan kuin mihin tahansa finaaliin.

Vaikka Real Madrid on ottelussa valtava ennakkosuosikki, ei Pasanen liputa piskuista vastustajaa pois pelistä ennen alkuvihellystä.

– Mahdollisuus on aina. Frankfurt on odottanut tätä peliä Eurooppa-liigan voitosta asti. Sauma on. Yllätyksenä sitä toki pitäisin, Pasanen päättää.