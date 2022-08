Real Madrid korkkasi Helsingin Olympiastadionin nurmen – tältä treeneissä näytti

Real Madridin delegaatio kävi Helsingissä jo alkukesästä, kun suurseuran Super Cup -paikka varmistui. Vaatimuslista on laatujoukkueella pitkä. Olosuhteiden on oltava kunnossa.

C Moren asiantuntija Juho Rantala intoutui kehumaan Helsingin Olympiastadionin nurmella Realin harjoituksia vetävää Carlo Ancelottia. Menestysvalmentaja on voittanut urallaan lähes kaiken seuratasolla.

– Carlo Ancelotti tuo rentoutta Real Madridin pelaamiseen. Valtava aura. Mitä kaikkea hän onkaan voittanut. SIlti jollain tavalla hän on yksi porukasta, Rantala tunnemoi.

UEFA Super Cup on katsottavissa C Moressa keskiviikkona. Ottelu on nähtävissä myös MTV3-kanavalla.