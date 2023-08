Suomalaiset toivovat hallituksen keskittyvän terveydenhuollon haasteiden ratkaisemiseen

Kyselyn mukaan 60 prosenttia vastaajista nosti toimivan terveydenhuollon hallituksen tärkeimmäksi teemaksi. Kestävää julkista taloutta tärkeimpänä pitää 41 prosenttia vastaajista ja laadukas koulutus ja varhaiskasvatus on tärkein teema 38 prosentille kyselyyn osallistuneista.

Luottamus hallitukseen ja mediaan laskenut

Suomen hallitukseen sanoo luottavansa reilu 40 prosenttia kyselyyn vastaajista. Luottamus on alhaisempi kuin edellisessä mittauksessa, joka on tehty ennen hallitusneuvotteluja. Jonkin verran on laskenut myös luottamus poliittisiin puolueisiin ja tiedotusvälineisiin.