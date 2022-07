Tuleeko uusista rintaliiveistä jo vuodessa roskiskamaa? Asiantuntijat kertovat, onko alusvaatteilla parasta ennen -päivää

Moni säilöö kaapissaan suosikkirintaliivejä, joilla on ikää jo useiden vuosien verran. Virttyneiden liivien tukiominaisuudet ovat luultavasti jo haihtuneet, mutta miten pitkään liivit oikeastaan säilyvät hyvinä?

Rintaliviiasiantuntija Nicola Crookin TikTok-video keräsi huomiota melkoisella väitteellään. Jo lähes 700 000 katsojaa on nähnyt videon, jolla Nicola kertoo, että itse asiassa rintaliivit säilyvät hyvinä vain 30 päivän ajan.

– Näin on, jos sinulla on vain yhden liivit ja käytät niitä joka päivä, Nicole kuvaa videollaan .

Mikä siis on rintaliivien parasta ennen -päivä? Väite 30 päivästä kuulostaa suorastaan poskettomalta, joten päätimme kysyä aiheesta asiantuntijoilta!

"Halpa liivi voi toki lörähtää yhtäkkiä"

– Mielipiteeni on, että rintaliivejä voi käyttää niin kauan aikaa, kun ne tuntuvat hyviltä. Niille ei voi sillä tavalla laskea käyttöikää, Karttunen toteaa.

Ihmisellä toki olisi hyvä olla käytössään useammat liivit: kun yhdet ovat pesussa, ylle vedetään toiset. Samoja liivejä voi Karttusen mukaan huoletta käyttää vaikka vuosia, kunhan laatu on kunnossa ja käyttöominaisuudet ovat hyvät.

– Pitäisi laskea hinta käyttötunnille. Erikoisliikkeitä haukutaan usein kalliiksi, mutta hinta pitäisi suhteuttaa käyttöön: jos liivi maksaa muualla 20 euroa ja meillä 60–90 euroa, niin kauanko liivi kestää käytössä? Siinä on selvä ero. Kun ostat oikeankokoiset ja -malliset liivit, yleensä käyttäjän koko muuttuu ennen kuin liivin käyttöikä tulee vastaan. Kauppiaana aina vitsailen, että meidän liivimme kestävät vähän liiankin kauan, Karttunen sanoo.

– Halpa liivi voi toki lörähtää yhtäkkiä. Laatuliivi alkaa oikeastaan toimia kunnolla vasta kahden käyttökerran jälkeen. Se on kuin kenkä: kun alat käyttää sitä, se on maailman paras, kunhan se on oikeankokoisena ja -mallisena ostettu, Karttunen sanoo.