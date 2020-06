Suomalaiset paiskivat töitä 9 vuotta pidempään kuin 10 vuotta sitten – EU-maissa vain neljä työteliäämpää kansaa

Italiassa työvuosia kertyy isoista maista vähiten

Italia on pysynyt tiiviisti otsikoissa huikean valtionvelkansa takia, ennen koronapandemiaa valtiolla oli velkaa 130 % bruttokansantuotteesta. Vain Kreikassa valtionvelkaa on Italian velkaa suurempi.

Italia on ainoa valuuttaunionin maa, jonka bruttokansantuote on painunut takaisin vuosituhannen vaihteen lukuihin. Käytännössä maassa on jo yksi sukupolvi, joka ei ole lainkaan elänyt taloudellisen kasvun vuosia. Työvuosia on vaikea kerryttää, jos työpaikkoja ei ole tarjolla.