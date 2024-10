Tässä maakunnassa on pisin vastasyntyneiden elinajanodote

Vielä elinajanodotteet ovat kuitenkin koronaa edeltäviä vuosia matalammalla. Poikien elinajanodote on ollut korkeimmillaan vuonna 2019, jolloin se oli 79,2 vuotta. Tyttöjen elinajanodote on puolestaan ollut korkeimmillaan vuonna 2020, jolloin se oli 84,6 vuotta.

– Näyttää siltä, että elinajanodotteen pieni notkahdus koronan aikana on pitkässä juoksussa aika pieni. Se näyttää nyt menevän parempaan suuntaan, Gissler arvioi.

Alueellinen jakolinja on perinteinen

THL:n Gissler sanoo, että elinajanodotteissa on ollut perinteisesti kaksi linjaa: tyttöjen ja poikien väliset sekä alueelliset erot.

Gisslerin mukaan miehillä kuolleisuus on korkeampaa ja naiset elävät pidempään.

– Se on osittain biologista, mutta erityisesti elintavat, tupakointi, alkoholi ja riskinotto aiheuttavat sen, että miesten kuolleisuus on korkeampaa. Nousu alkaa varsinkin 40 vuodesta eteenpäin.

Gissler huomauttaa, että erot ovat kuitenkin kaventuneet huomattavasti. Viimeisten 30 vuoden aikana vastasyntyneiden poikien elinajanodote on pidentynyt 7 vuodella ja tyttöjen 4,4 vuodella. Suurin ero sukupuolten välisessä elinajanodotteessa oli 1970-luvun lopulla, jolloin ero oli yhdeksän vuotta.

Alueellisissa eroissa näkyy se, että Itä- ja Pohjois-Suomessa on korkeampi kuolleisuus ja matalampi elinajanodote kuin Länsi- ja Etelä-Suomessa. Gisslerin mukaan erojen taustalla ovat muun muassa vauraus, geneettiset syyt ja tautiperimä sekä elintavat.

Uusimmissa tilastoissa pisimmät elinajanodotteet ovat Ahvenanmaalla ja lyhyimmät Kainuussa. Ahvenanmaalla poikien elinajanodote on 81,8 vuotta ja tyttöjen 86,4 vuotta. Kainuussa sen sijaan poikien elinajanodote on 77,1 vuotta ja tyttöjen 83 vuotta.

Miehillä alueelliset erot ovat naisia suuremmat, minkä lisäksi miesten elinajanodote on naisia lyhyempi kaikissa maakunnissa.

"Terveyspalvelut saatavilla koko Suomessa"

– Yksi tärkeä asia on se, että terveyspalvelut ovat saatavilla koko Suomessa ja niitä käytettäisiin silloin, kun on tarvetta. Toinen puoli on elintavat, mihin ihmiset itse voivat vaikuttaa, Gissler sanoo.