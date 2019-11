OECD varoittaa: Eliniän piteneminen uhkaa tyssätä huonoihin elintapoihin – Suomessa ylipaino isoimpia uhkia

Viimeksi kuluneiden parin vuosikymmenen aikana myönteinen kehitys on kuitenkin hidastunut, vaikka terveydenhuollon turvallisuus, tehokkuus ja resurssit ovat koko ajan lisääntyneet, ilmenee kehittyneiden maiden OECD-yhteistyöjärjestön torstaina julkistamasta raportista.

Syyt ovat moninaiset, mutta selkeimmät jäljet johtavat huonoihin elintapoihin. Se mikä esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa on voitettu, ollaan vaarassa menettää muun muassa lihomisen myötä yleistyvissä diabeteksessa ja muissa kroonisissa sairauksissa.

Suomi kelpaa tilastojen perusteella hyväksi esimerkkitapaukseksi: siinä missä ylipainoisia ja lihavia on kehittyneissä maissa noin 56 prosenttia yli 15-vuotiaista, Suomessa heitä on kaksi kolmesta. Saman asian kääntöpuoli voi olla se, että vihannesten ja erityisesti hedelmien kulutuksessa Suomi on vertailujoukon häntäpäätä.