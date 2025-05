Suomalaiset ovat ylivoimaista risteilykansaa – tätä ilman emme seilaa: "Jos ottaa pois, kyllä tulee sanomista"

Suomalaisten risteilyrakkaus on maailmassa ainutlaatuista. Erikoisristeilyvastaava kertoo, mitä ilman suomalainen ei seilaa.

Sami Koski, 46, on kenties Suomen tunnetuin himoristeilijä. Sami on käynyt laivalla jo 500 kertaa. Ruotsin- tai Tallinnan-risteily on muillekin suomalaisille tuttu ajanviete.

– Meilläkin on asiakkaita, jotka käyvät vähintään kerran tai kaksi vuodessa, Viking Linen erikoisristeilyvastaava Jaakko Ahti sanoo Huomenta Suomessa.

Suomen sijainti mahdollistaa seilaamisen naapurimaihin. Kenties siksi suomalaiset ovat merikansaa: Ahdin mukaan Viking Linen laivoihin puolet matkaajista astuu Suomesta.

– Kyllä me suomalaiset olemme ihan ylivoimaisia oikeastaan koko maailman mittakaavassa.

Asian ytimessä.doc: Satojen risteilyjen mies Samilla on takanaan huikeat 500 laivamatkaa. Ihoon on tatuoitu Silja-hylje, ja koti on sisustettu ruotsinlaivoilta poistetuilla tavaroilla. 14:50 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Suomalainen hakee laivalla irtiottoa arjesta. Viihderisteily saattaa ihmetyttää turisteja.

– Kyllä se välillä on sellaista, että moni tulee kysymään, mikä idea on lähteä matkalle ei-mistään ei-minnekään, Ahti myöntää.

Laivalla voi käydä spassa ja yökerhossa. Musiikki on suomalaiselle tärkeää, ja ilman karaokea suomalainen ei seilaa.

– Jos karaoken ottaa pois, kyllä tulee sanomista, Ahti kuvaa.

Miksei suomalaislaivoissa ole Karibian risteilyaluksilta tuttuja uima-altaita ja muita huvituksia? Milloin oli risteilemisen kulta-aika, menikö se jo? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

Lue myös:

Katso myös: Millaista ruokaa saa Karibian-risteilyillä?

2:41 Millainen ruokavalikoima on isolla risteilylaivalla? MTV Uutisten Makuja.fi-sivuston ruokatoimittaja Petra Tuominen kuvasi Norwegian Escape -laivan tarjontaa Karibian-risteilyllä joulukuussa 2019.