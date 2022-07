Pitkä risteily tiedossa? Karmiva laivafakta voi tulla yllätyksenä – "Kuolemaa on kaikkialla"

Ihana risteily trooppisilla vesillä voi kestää viikon tai useitakin. Koska risteilyalus voi olla matkalla pitkään, sen sisuksista löytyy monenlaisia tiloja ja palveluita. Suurimmissa laivoissa on myös ruumishuone sen varalta, että matkustaja kuolee kesken matkan, kertoo 7news .

– Laivalla on ruumishuone. Laivalla on vankila, Lauren kuvaili risteilyalusten "salattua puolta".

Ruumishuoneista uutisoitu ennenkin

Ruumishuoneiden olemassaolo suurilla aluksilla ei toki ole varsinainen salaisuus – esimerkiksi Insider uutisoi niistä vuonna 2019 ja paljasti samalla, että laivalla tapahtuneille kuolemille on olemassa jopa oma amerikkalaissivusto nimeltä "cruiseshipdeaths", suom. "risteilykuolemat".

Cruise Critic -sivuston mukaan tarkkoja kuolinmääriä laivoilla on mahdotonta sanoa, mutta Fort Lauderdalen satamaan on ilmoitettu 91 kuolemaa laivalla vuosien 2014 ja 2017 välillä.

Laivojen henkilökunta on koulutettu tilannetta silmällä pitäen. Express -lehden mukaan kuolemalle on ainakin yhdellä aluksella oma koodisana, "Operation Bright Star".

– Kuolemaa on kaikkialla, eikä sitä voi välttää. On parempi, että [laivassa] on paikka, jossa prosessoida Ruth-mummua sydänkohtauksen jälkeen sen sijaan, että täytyisi rantautua, toinen kommentoija järkeilee.