Moni suomalaiseläkeläinen viettää talven Rivieralla – näin paljon asunnot maksavat

Moni haaveilee viimeistään eläkepäivien koittaessa pakenevansa Suomen pimeää ja kylmää talvea. Espanjan Aurinkorannikolla on tunnettu suomalaisyhteisö, mutta Ranskan Riviera houkuttelee yhä enenevissä määrin suomalaisia.

MTV vieraili Ranskan Antibesissa kolmessa erilaisessa eläkeläisten kakkoskodissa. Pariskunnat viettävät kesät Suomessa ja palaavat Rivieralle syksyn koittaessa. Suomeen matkustetaan takaisin kevään tultua, yleensä toukokuun aikana.

Katso yllä olevalta videolta, millaisia eläkeläisparien kodit Rivieralla ovat!

Kerrostalokolmio: 250 000 euroa

Merja ja Matti Tiivola muuttivat Ranskaan noin 15 vuotta sitten. Nyt 79-vuotias Matti jäi tuolloin eläkkeelle ja Merja, 66, pari vuotta sitten. Pariskunta on pitänyt yhtä 25 vuotta.

– Golf on se, mikä pisti aikoinaan matkustamaan. Ajattelin, että talvella etelän maissa ei ole oikein mitään, mutta yksi tuttavamme kysyi, olemmeko käyneet täällä Nizzan liepeillä. Tulimme kurkistamaan ja sille tielle jäimme, Matti Tiivola kertoo.

Tiivoloille oli tärkeää, että kävelyetäisyydellä on leipomo, ruokakauppa ja kunnollinen lihakauppa. Kaikki löytyvät, ja parvekkeelta voi nähdä sekä Alpit että Välimeren. Asunnon pinta-ala on 55 neliötä, ja he hankkivat sen noin 250 000 euron hintaan.

Sähkö ja kaasu asunnossa maksavat noin 60 euroa kuussa, sen päälle tulevat vielä vakuutukset, verot ja vastikkeet, jotka riippuvat asunnon koosta.

Merja ja Matti Tiivola kotinsa parvekkeella.

Asunto omalla pihalla: 300 000 euroa

Jari, 72, ja Elisa Valvisto, 73, halusivat Ranskasta kodin, jossa on oma piha. Ensimmäisessä kerroksessa asuminen oli heille tärkeää myös siksi, että vanhentuessa kerrosten kiipeäminen tulee hankalaksi.

– Tänne pääsee sitten tarvittaessa rollaattorilla, ja tästä on kävelymatka aamupatonkia hakemaan, Elisa Valvisto sanoo.

Koti hankittiin vuonna 2013 Ranskassa asuvan suomalaisen välittäjän avulla. Valvistoilla on virallinen osoite Ranskassa, vaikka he viettävätkin kesät Suomessa.

Neljänkymmenen neliön kaksiosta he maksoivat 300 000 euroa. Lisäksi he ovat laskeneet, että sähköön, veteen ja vastikkeeseen kuluu kuukausittain noin 200 euroa.

– Asunnosta ei ole paljoa arvonnousua tullut, mutta ei tätä sitä varten hankittukaan.

Jari ja Elisa Valvisto omalla pihallaan Antibesissa.

Kerrostaloasunto rannalla: 900 euroa kuukaudessa

Markku ja Annikka Palo muuttivat nykyiseen asuntoonsa pari vuotta sitten. Sitä ennen he asuivat vuokralla Juan Les Pinsissä pienen matkan päässä nykyisestä asunnosta.

– Siellä meillä oli kolmio, tämä on kaksio. Tähän paistaa aamulla aurinko parvekkeelle, Annikka Palo kertoo.

Annikka Palo, 70 ja Markku Palo, 68, ovat olleet yhdessä 44 vuotta, ja pariskunta hankki asunnon Rivieralta vielä ollessaan työelämässä. Lentely edestakaisin Suomen ja Ranskan välillä loppui eläkkeen alettua, ja nyt Rivieralle tullaan syyskuussa ja Suomeen palataan toukokuussa.

Pariskunta maksaa 48 neliön kaksiostaan vuokraa 900 euroa kuukaudessa. Asunnossa on suuri, 25 neliön terassi. Maksettavaa on kuukaudessa lisäksi noin sadan euron sähkölasku sekä noin 50 euroa oleva tietoliikennemaksu.

Markku ja Annikka Palo nauttivat Ranskan kulttuurista.

