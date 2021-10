Suomalaiset ovat tehneet tänä vuonna jo 1400 ilmoitusta digihuijauksista – näin uhriksi voi joutua, vaikka uskoo tunnistavansa petoksen jo kaukaa

Poliisin tietoon tulleiden netti- ja puhelinhuijausten uhriksi on joutunut jo tuhansia suomalaisia. Pelkästään tänä vuonna rikosilmoituksia tällaisista petoksista on tehty noin 1400 kappaletta ja rahaa on rikollisille päätynyt 23 miljoonaa euroa. Poliisi avautuu ongelmasta blogitekstissään.