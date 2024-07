Huijausyrityksiä tehdään yhä enemmän ja usein ne kytkeytyvät tietomurtoihin – "Ne ovat valitettavan uskottavia"

Huijauksia eri toimijoiden nimissä

– Omaisuusrikollisuus on siirtynyt hyvin pitkälti petosrikollisuuden puolelle, missä sekä huijauspuheluilla että huijausviesteillä pyritään saamaan uhrien tiedot ja niitä hyväksikäyttämällä saamaan oikeudetonta omaisuutta, Alanen kertoo.

– Yksi hyvin yleinen tapa on, että ensin tulee huijausviesti ja jos siihen jollakin tavalla reagoi, sen jälkeen soitetaan perään. Puhelussa voidaan kertoa, että teidän rahanne tilillä ovat vaarassa ja kehotetaan siirtämään varat väitetylle pankin turvatilille, joka on rikoksentekijöiden tili. Tämä on hyvin yleinen tekotapa. Näitä huijauksia tehdään eri tahojen nimissä, kuten omaveron, postin, pankkien ja niin edespäin, Alanen luettelee.