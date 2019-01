Suomalaiset ovat hurahtaneet uusiin kauratuotteisiin – myynti rajussa kasvussa

Suositun nyhtökauran rinnalle on tullut kymmeniä erilaisia tuotteita kuten kaurajuomat, kaurajugurtit ja kauraruokakermat. Suomalaiset ovat ottaneet nämä kauratuotteet omakseen.

Kotimaisen valmistajan Kaslinkin mukaan jopa 75 prosenttia suomalaisista on kokeillut uusia kauratuotteita. Mutta miksi?

– Ajattelin, että täytyy kokeilla, kun on tällaisia tuotteita tarjolla. Olen kokeillut erilaisia kaurajuomia ja käyttänyt niitä erityisesti kahvin kanssa, sanoo Matti Hakkarainen.

Välipalat ja kaurakermat erityissuosiossa



– Myynti on noussut kymmeniä, kymmeniä prosentteja. Siis sanotaan, että minä tilaajana olen joutunut tuplaamaan tuotetilaukset, sanoo Forelius-Karlberg.

Kotimainen Kaslink on rynninyt vauhdilla markkinoille.

– Me tuotiin meidän omat kauratuotteet kauppojen hyllyille 2017 kesällä ja siitä lähtien myyntikäyrä on ollut vahvasti ylöspäin, iloitsee brändi-ja viestintäjohtaja Juha-Petteri Kukkonen, Kaslinkiltä.

Maidon myynti notkahtanut

Kauratuotteilla on paljon myönteisiä terveysvaikutuksia eri puolille kehoa. Yksi tunnetuimmista on, että se alentaa kolesterolia. Mutta onko se terveellisempi kuin maito?

– Jos kaurajuomaa verrataan maitoon, joka sisältää proteiinia ja on ravitmuksellisesti suhteellisen monipuolinen, niin kauramaito on ohutta. Se ei ole ravitsemuksellisesti niin erikoinen, arvioi ravitsemusasiantuntija Patrik Borg aamun Huomenta Suomessa.

Maidon myynti on kaurajuomien suosion myötä vähän notkahtanut. Kuumin nyhtökaurabuumi on Herkun arvion mukaan taittunut, mutta kestääkö kaurabuumi?

– On kaurabuumi paljon pidempi. Arvioni mukaan me suomalaiset koetaan kaura omaksi tuotteeksi, mutta toisaalta Suomi on maito maa, joten uskon, että maito pitää pintansa, pohtii Forelius-Karlberg.