Suomalaiset kyttäävät älylaitteiden avulla erityisesti askeliaan, mutta eivät painoaan: "Järisyttävä määrä dataa"

Suomalaisista älylaitteita mittaamiseen käyttäneistä 15 prosenttia kertoi käyttäneensä niitä jo yli viisi vuotta. Seuraavana on Hollanti, missä vastaava luku on seitsemän prosenttia.

Kaikkiaan hieman yli puolet kaikista vastaajista kertoi mittaavansa itseään jollain älylaitteella. Maiden välillä on pieniä eroja: hollantilaisvastaajista 57 prosenttia kertoi käyttävänsä aktiivisuusmittareita, kun Suomessa luku on 53 prosenttia. Ranskassa osuus on 51 ja Saksassa 46 prosentilla.