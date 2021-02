Suomalaiset innostuivat laatimaan testamentteja: Tahtonsa voi raapustaa vaikka kaarnanpalalle, mutta digitaalinen versio ei kelpaa

– Siinä on laissa asetetut muotovaatimukset eli toki sen voi laatia itsekin, mutta käytännössä kannattaa hyödyntää asiantuntijaa. Periaatteessa testamentti on oltava kirjallisessa muodossa, kahden esteettömän henkilön todistamana ja allekirjoitettuna, hän selittää.

Laki määrää osittain sen, kuinka perintö jakautuu perinnönsaajien kesken. Lakiosaan on kuitenkin oikeus vain rintaperillisillä eli omilla lapsilla.

– Jos on rintaperillisiä, niin heillä on oikeus lakiosaan ja se rajoittaa testamenttausvapautta. Mutta jos lähimmät sukulaiset ovat vaikkapa sisaruksia, niin silloin on täysi testamenttivapaus eli saa itse päättää, mihin omaisuutensa haluaa päätyvän, Lapila selittää.