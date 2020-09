S-Pankki: Käräjäoikeuksissa oli viime vuonna yli 1 400 perintöriitaa – määrä laski hieman edellisvuodesta

Lakiasiainpäällikkö Veera Kosonen sanoo, ettei yhtä selkeää syytä tapausten vähenemiselle ole nähtävissä. Kuolleiden ja sitä myöten perunkirjoitusten määrä vaihtelee vuosittain. Satunnaisvaihtelu voi myös aiheuttaa sen, että jollekin vuodelle osuu vähemmän vaikeasti selvitettäviä tapauksia. Toisaalta myös tietoisuus tavoista välttää perintöriitoja on voinut kasvaa.

– Välillä se on ihan periaatteellinen kysymys. Silloin ikävä tosiasia on se, että perintö voi lähes kokonaisuudessaan sulaa riitelyn kustannuksiin.

Parempi selvittää asioita etukäteen

– Moni ajattelee, että minähän olen vasta nelikymppinen, ei kai minun tarvitse vielä tätä asiaa miettiä. Minun vastaukseni on, että esimerkiksi testamentin kuntoon laittaminen tai edunvalvontavaltuutuksen laatiminen ei katso ikää, vaan pikemmin varallisuusasemaa. Mitä enemmän varallisuutta on, sitä tärkeämpää on miettiä nämä asiat kuntoon.