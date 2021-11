Suomalaisen jalkapallon palkat laahaavat – "Olemme ravintoketjun pohjalla"

– Tulojen haarukka on aika iso miesten pääsarjajoukkueiden sisällä ja seurojen välillä, Jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Markus Juhola muistuttaa.

Parhaat liigapelaajat saattavat nauttia 10 000 euroon nousevaa kuukausipalkkaa, mutta he ovat yksittäisiä poikkeuksia.

Valmentajien palkat monia maita perässä

"Muualla on vaikea ymmärtää"

– Muualla on vaikea ymmärtää, miten pieniä summia täällä maksetaan, kun tiedossa on Suomen korkea elintaso. Mutta sama se on vaikka kori- ja lentopallossa, Salonen sanoo.