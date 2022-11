Suomalaiselle rallilupaukselle loistavia uutisia – ensi kaudeksi varmistui huippuluokan kalusto

Pajari, 20, tulee kilpailemaan saksalaisen Toksportin Skoda Fabialla, johon hän on saanut tällä kaudella totutella jo kolmessa osakilpailussa. Neljäs startti on luvassa viikonloppuna Japanissa.

Toksport ei ole virallisesti Skodan tehdastalli, mutta yhteistyö Skoda Motorsportin kanssa on erittäin kattavaa ja tiivistä.

Toksport-kuljettajilla on WRC2-luokassa kaksoisjohto ennen tämän kauden viimeistä osakilpailua. Andreas Mikkelsen on viisi pistettä karussa Emil Lindholmia, mutta suomalaisella on Japanissa mahdollisuus nousta norjalaisen edelle mestariksi.