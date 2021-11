Suomalaisasiantuntijat: Ruotsin sosiaalidemokraattien linja tuskin muuttuu, vaikka puheenjohtaja vaihtuu

Ruotsin sosiaalidemokraattien puoluekokouksen on tänään määrä valita valtiovarainministeri Magdalena Andersson sosiaalidemokraattien uudeksi puheenjohtajaksi puoluetta lähes kymmenen vuotta johtaneen pääministeri Stefan Löfvenin tilalle.

Kauppatieteellisen koulutuksen saanutta ja vuodesta 2014 valtiovarainministerinä toiminutta Anderssonia on pidetty oikeistososiaalidemokraattina, kun taas vahvasti ammattiyhdistystaustaisen Löfvenin on katsottu olevan poliittisesti enemmän vasemmalla.

– Andersson on perinteisesti nähty talouden tiukkana vartijana ja oikeistodemarina. Puheenjohtajakampanjan aikana on kuitenkin ollut näkyvissä pieniä merkkejä siitä, että hän olisi tullut piirun verran vasemmalle, kun hänen on pitänyt saada tuki puheenjohtajuudelleen myös niitä piireistä, jotka vetävät enemmän vasemmistolaista linjaa, Åbo Akademin valtio-opin emeritusprofessori Göran Djupsund sanoo STT:lle.