Suomalaisarvio: Venäjä haluaa jonkin sotilaallisen voiton Ukrainassa, jotta Putin voisi säilyttää kasvonsa: "Voittoihin pyritään kolmella eri alueella"

Pekka Toverin mukaan Venäjän tavoite on nyt saada jokin sotilaallinen voitto, jotta Ukraina voitaisiin pakottaa neuvotteluissa myöntymään ratkaisuun, jolla Venäjän presidentti Vladimir Putin voisi säilyttää kasvonsa. Toverin mukaan voittoihin pyritään mahdollisesti kolmella eri alueella.

Alueista yksi on Donbass Kaakkois-Ukrainassa.

– Siellä on arvioni mukaan ehkä neljännes Ukrainan operatiivisista joukoista. Niiden saartaminen ja tuhoaminen söisi Ukrainan sotilaallista voimaa sekä puolustuskykyä merkittävämmin kuin hidas hivuttava taistelu, jota nyt on käyty, Toveri sanoo.

"Venäjä tietää, ettei se pärjää lähitaisteluissa"

Toinen merkittävä kohde on pääkaupunki Kiova, jonka valtaamiseen Venäjä pyrkii Toverin mukaan varmasti.

– Kiova on tärkeä Venäjälle ja Ukrainalle. Kaupunki on kaupan ja politiikan keskus, minkä lisäksi se on tänä päivänä myös Ukrainan puolustuksen henkinen keskus.