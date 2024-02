Pekka Toveri: Nämä kaksi päivämäärää ohjaavat nyt Venäjän sotaponnistuksia Ukrainassa

Ukrainan joukot vetäytyvät Avdijivkan kaupungista itäisessä Ukrainassa. Tilanne kaupungissa on vaikeutunut merkittävästi viime päivien aikana. Alueen sotatoimia johtava ukrainalaiskenraali Oleksandr Tarnavskyi sanoi viestipalvelu Telegramissa tehneensä päätöksen, jotta ukrainalaissotilaiden henkiä voitaisiin säästää.

Venäjä on yrittänyt vallata itäisessä Avdijivkaa kuukausikaupalla.

– Jos Venäjä olisi pystynyt nopeaan läpimurtoon, ottamaan Avdijivkan haltuun ja uhkaamaan ukrainalaisten sivustoja, niin silloin he olisivat voineet uhata koko Donbassin puolustusta. Siellä on kuitenkin taisteltu useita kuukausia ja ukrainalaisilla on ollut aikaa reagoida. Kaupungin menetys ei murra ukrainalaisten puolustusta siellä tai uhkaa yleistilannetta vakavasti, Toveri sanoo.