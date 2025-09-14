Mette Baas juoksi Tokion MM-kisojen 400 metrin alkuerissä ajan 51,92 ja sijoittui erässään kuudenneksi. Se ei riittänyt jatkopaikkaan, mutta otti pahasti voimille.

Baasin kehonkieli oli haastattelualueella pettynyt, vaikka aika olikin kohtalainen. Hän myös jäi istuskelemaan radan pintaan aidan taakse pitkäksi aikaa juoksun jälkeen, joko pettymyksestä tai 400 metrin aiheuttaman fyysisen olon takia.

– Siinä oli kyse vain fyysisestä olosta. Kyllä tuo lämpö sen verran tuntuu. Päässä pyörii, Baas sanoi.

Baas lähti matkaan rohkeasti ja oli hyvin 350 metrin kohdalla rintamassa mukana taistelemassa jatkopaikasta, mutta sitten vauhti hyytyi.

– Sitten rupesi vähän pakka hajoamaan, Baas myönsi juoksunsa jälkeen.

– Mulla oli sen verran hyvä fiilis verkassa, niin en jäänyt varmistelemaan. Ehkä se oli vähän liian kova aloitus, mutta ainakin annoin kaikkeni.

Aika ei ole suinkaan huono, varsinkin kun Baas juoksi sen kakkosradalta. Tulos sivuaa Baasin kolmanneksi parasta aikaa koskaan.

– Ei siihen tietenkään tyytyväinen voi olla, mutta en liian pettynyt ole aikaan. Lähinnä vaan siihen, että tämä jää tähän, Baas sanoi viitaten karsiutumiseensa.

Baasin ennätys kirjataan lukemin 51,47. Hän juoksi sen tämän vuoden kesäkuussa Madridin joukkue-EM-kilpailuissa.

Suomen ennätys on Riitta Salinin hurja 50,14, joka on juostu vuonna 1974.