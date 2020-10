Suomalaisäiti eristi 2-vuotiaan lapsensa isältään ja kaappasi Italiaan: Isä kertoo, millaista oli elää pelossa, näkeekö lastaan enää koskaan ja miksi antaa äidin yhä tavata lasta

Lapsikaappausten määrä lisääntynyt Suomessa Suomesta kaapataan vuosittain noin 20 lasta. Vuonna 2019 Suomesta kaapattiin 21 lasta ja Suomeen 12. Lapsikaappauksesta puhutaan, kun lapsi on alle 16-vuotias. Osa lapsista saadaan takaisin, osa jää kaappausmaahan. Viime vuonna eniten lapsia oli Suomesta kaapattuna Ranskaan ja Irakiin. Lapsista 18 kaapattiin maahan, joka on mukana Haagin kansainvälisessä lapsikaappaussopimuksessa, joten on hyvät toiveet saada heidät palautettua Suomeen. Kaikkiaan lapsia oli viime vuonna kaapattuna 23 maahan. – Pääasiallisesti lapsia kaapataan Suomesta Euroopan maihin ihan lähellekin. Ruotsi on ollut kärkimaissa, viime vuonna oli Ranska. Toki lapsia viedään myös kauemmas, suunnittelija Hillamaria Tuomi-Mark Kaapatut lapset ry:stä kertoo. Vuoden 2019 aikana päättyi tilanne 39 Suomesta kaapatun lapsen kohdalla. Voi kestää vuosia Tilanteet voivat kestää vuosia. Viime vuonna Suomessa oli 67 lasta kaapattuna ulkomaille, joten asia koskettaa kymmeniä perheitä vuosittain. 2010-luvulta lähtien lapsikaappausten määrät ovat olleet nousussa. Sekä äidit että isät kaappaavat lapsia. Lapsikaappaukseen voi olla monia syitä. Usein taustalla on vanhempien erotilanne tai huoltokiista. Monessa tilanteessa vanhemmat ovat eri kansallisuutta keskenään. Toisaalta lapsikaappauksia tapahtuu myös täysin suomalaisissa tai täysin ulkomaalaisissa perheissä. Kaapatut lapset ry tarjoaa perheille tukea, ohjausta ja neuvontaa. Lapsikaappaus jättää aina jälkensä. – Lapselle se on valtava muutos ja se vaikuttaa lapsen perusturvan kokemukseen. Sillä voi olla monenlaisia seurauksia myös aikuisiässä. On tutkittu, että kaikille osapuolille sillä on negatiivisia vaikutuksia, Tuomi-Mark Kaapatut lapset ry:stä kertoo.