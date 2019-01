Äiti ei tullutkaan hakemaan lastaan – Paavo, 19, jäi yksin pienen vauvansa kanssa: "Minullekin tuli itku"

Juttu on julkaistu MTVUutiset.fissä ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2018. Artikkelin lopusta voit lukea Paavon ja hänen lapsensa kuulumiset tammikuussa 2019.

Äiti tuli ja meni

Raskaustesti oli nuorille sokki



Miten tähän tilanteeseen päädyttiin? Lapsen äiti oli Paavon teinirakkaus, ja suhde oli muuttunut kaveruudeksi. He asuivat hetken aikaa yhdessä, ja tämän kuukauden aikana lapsi sai alkunsa.

Lapsi päätettiin pitää

Vaikka pariskunta ei tullutkaan toimeen, he päättivät pitää lapsen. Yhteiselo ei toiminut riitojen takia, mutta isä kertoo halunneensa olla ex-tyttöystävänsä tukena.

"Täyden kympin vauva"

Puhelu: Lapsi on haettu pois

Äiti ei saapunut paikalle

Paavo kertoo, että vauva sai erinomaisen sijaisperheen, jonka kanssa hän on edelleen yhteyksissä. Hän korostaa, kuinka äärettömän suuren työn sijaisperhe teki.

"Päätin todistaa kaikille"



Isä sanoo päättäneensä todistaa, että pystyy hoitamaan lastaan. Asiat sujuivat hyvin ja he pääsivät muuttamaan omaan asuntoon.

– Päätin todistaa kaikille, että lapsen on turvallista asua kanssani.

Paavon ja lapsen äidin suhde muuttui myrskyisäksi. Tällä hetkellä he eivät ole käytännössä ollenkaan tekemisissä. Kuvituskuva.

Arki mahtavaa mutta yksinäistä



Nyt alkuvuodesta tapaamiset ovat onnistuneet valvotusti äidin ja lapsen osalta. Lapsen asumiskartoitus on käynnissä, ja pian pitäisi tulla tietoa huoltajuuskuvioista.

– Arkemme sujuu mukavasti. Pientä kevätflunssaa lukuun ottamatta olemme olleet terveitä. Useilla ystävilläni ja sukulaisillani on lapsia, ja heidän kanssaan vietämme aikaa.

Arki on hänen mukaansa "mahtavaa", mutta yksinäisiä hetkiä tulee usein.

Tukea hän saa kuitenkin myös, esimerkiksi omilta vanhemmiltaan, ystäviltä ja muilta sukulaisilta. Isä on päässyt jatkamaan myös opintojaan. Hänen on tarkoitus valmistua tänä keväänä.

– Rakkaus on se asia, joka kantaa meitä. Haluan uskoa, että jokainen vanhempi tekisi tilanteessani kaiken lapsensa vuoksi.

Olen myös saanut rinnalleni ihmisen, joka arvostaa tekojani, on paras ystäväni, rakastaa minua juuri sellaisena kuin olen, nauraa kanssani, minulle ja itselleen, itkee kanssani ja tärkeimpänä: Hän on ottanut lapseni kuin omaksi pojakseen ja on nyt jo ollut vuoden hänen elämässään mukana.