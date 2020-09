Tutkintakomission jäsenien kannanotto: Kommentoivat, miten Estonian kyljessä ammottava reikä on syntynyt

He olivat onnettomuuden jälkeen mukana Viron, Ruotsin ja Suomen hallitusten perustamassa kansainvälisessä tutkintakomissiossa. Jokaisesta maasta mukana oli kolme jäsentä.

"Reikä syntyi laivan iskeytyessä pohjaan"

Laivan kyljessä oleva reikä on Karppisen ja Iivosen mukaan tullut näkyviin, kun hylky on hitaasti liikkunut meren pohjalla. Heidän mukaansa hylyn rungossa on todennäköisesti lisää reikiä, joita voi tulla näkyviin ajan kuluessa ja laivanhylyn liikkuessa.