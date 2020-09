Estonian turmasta ensimmäisten joukossa raportoinut Kari Lumikero: Laivan kyljessä olevasta reiästä tiedettiin jo vuonna 1997 – "Jostain syystä se vaipui pimentoon"

– Se reikä on siellä. Se tiedetään nyt ja muuten tiedettiin jo vuonna 1997 marraskuussa, kun Kalevan toimittaja Jussi Turtiainen kävi Meyerin telakalla ja hänelle näytettiin videota, minkä telakkayhtiön maksama sukeltaja oli käynyt kuvaamassa pohjassa.

– Eli tämä on vähän niin kuin vanha uutinen uudelleen lämmitettynä

”Mielenkiintoisin teoria on se, mikä on virallisesti esitetty”

Lumikero on kuullut monia eri teorioita aiheeseen liittyen.

– Vaikea mennä sanomaan niihin yhtään mitään. Oleellista on, että oliko se reikä siellä ennen kuin se laiva upposi vai syntyikö se silloin, kun jättimäinen massa jämähti meren pohjaan.

Hän on myös seurannut ruotsalaisen median uutisointia aiheesta.

– Mielenkiintoisin teoria Estoniasta on se, mikä on virallisesti esitetty. Hirvittävässä myrskyssä, huonossa kunnossa oleva laiva, jossa vielä keulaportin kiinnityslaitteisto on viallinen, ajaa aivan liian lujaa. Sitten tulee jättiaalto, joka repäisee keulaportin irti.