Suomalainen turkistarhaus brittimedian hampaissa – Eläinsuojelujärjestöltä "kauhistuttavia" kuvia, joista monissa ei Turkiskasvattajien mielestä ole mitään vikaa

Brittilehti The Mirror on julkaissut "kauhistuttavia" kuvia suomalaisilta turkisfarmeilta. Kesän ja syksyn aikana otetut kuvat ovat peräisin Oikeutta eläimille -järjestöltä. Osa kuvista on otettu luvattomasti yöllä, osa päiväsaikaan luvallisten vierailujen aikana.