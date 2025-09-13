Tuhatkunta poliisia komennettu järjestyksenpitoon.
Britanniassa kymmenientuhansien ihmisten odotetaan tänään osallistuvan äärioikeistolaisen aktivistin Tommy Robinsonin koolle kutsumaan mielenosoitukseen ja puhetapahtumaan sekä sitä vastustavaan protestiin Lontoossa. Tuhatkunta poliisia on komennettu järjestyksenpitoon ja pitämään ryhmät erillään toisistaan.
Robinson on valmistellut Unite the Kingdom -nimeä kantavaa tapahtumaa kuukausikaupalla ja markkinoinut sitä "Britannian suurimpana sananvapaustapahtumana". Vastustajien mukaan kyseessä on lähinnä vihan kylväminen islamia ja siirtolaisia vastaan.
Vastaavaan Robinsonin organisoimaan tapahtumaan osallistui viime vuonna kymmeniätuhansia ihmisiä. Robinsonin mukaan protestiin tulee osallistumaan tällä kertaa satojatuhansia.
Tapahtumaan odotetaan tunnettuja oikeistolaispuhujia, muun muassa ranskalaista konservatiivipoliitikkoa Eric Zemmouria sekä Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen Petr Bystronia.