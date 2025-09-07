Pussy Riotin jäsen otettu kiinni Puolan rajalla: ”Luovuttaminen tarkoittaa kuolemaa hänelle”

Puolan rajavartiolaitos on pidättänyt aktivistiryhmä Pussy Riotin jäsenen, Aysoltan Niyazovan.
Niyazovanista oli tehty ilmoitus Interpolille Turkmenistanin pyynnöstä, aktivistiryhmä kertoo.
Pidätyksestä kertoo Moscow Times -sivusto.
Turkmenistanilaista Niyazovaa syytetään Turkmenistanin keskuspankin varojen kavaltamisesta. Hänestä on tehty luovuttamispyyntö ensimmäisen kerran jo vuonna 2002.
Pussy Riotin mukaan Niyazovaa vastaan esitetyt syytteet ovat keksittyjä ja poliittisesti motivoituja.
– Luovutus Turkmenistaniin tarkoittaa kuolemaa hänelle, kertoo Pussy Riotin jäsen Maria Alyokhina Moscow Timesille.
Niyazova on otettu kiinni aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2011 Sveitsi kieltäytyi luovuttamasta Niyazovaa Turkmenistaniin. Hänet luovutettiin kuitenkin Venäjälle, jossa hän vietti kuusi vuotta vankilassa kavalluksesta tuomittuna.