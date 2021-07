Suomalainen Timo asuu tappohelteiden piinaamassa Kanadassa, pelkää tilanteen pahenevan – "Tämä ei kuulu tänne"

Vancouverissa asuva Timo Orava on seurannut historiallisen palon jälkipyykkiä ja osallistunut auttamistyöhön muiden paikallisten kanssa.

Metsäpalojen uhrien auttamistyö on jokavuotista toimintaa, johon Kanadan hallitus käyttää paljon resursseja.

Metsäpalot ovat arkipäivää

– Valitettavasti minun ensireaktioni oli, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulen että kyliä ja kaupunkeja palaa täällä Kanadassa. Niitä on alkanut tapahtumaan nyt useasti ja se on katastrofi joka kerta.

– Kaikki savu tulee tänne. On ollut viikkoja niin, ettei aurinkoa ole näkynyt, savu on haissut ja on ollut tukala olla.