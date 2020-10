Professori varoittaa: Maailma on matkalla kohti maastopalojen aikakautta – "Olemme onnekkaita, että kyse ei ole jääkaudesta"

Pyne vertaa palojen aikakautta jääkausiin: merenpinnan korkeus muuttuu, lajeja kuolee sukupuuttoon. Erona on kuitenkin muun muassa se, että ihminen on itse ollut vaikuttamassa kauden syntyyn.

Ilmaston lämpeneminen osana tulen historiaa

Historioitsija Pyne kirjoittaakin Yalen julkaisussaan siitä, että määrällisesti paloja on maailmassa vähemmän kuin ennen, vaikka uutisten perusteella niitä vaikuttaa olevan enemmän. Määrällistä eroa selittää Pynen mukaan muun muassa se, että historian aikana tulta on käytetty esimerkiksi maataloudessa ja metsänhoidossa.

– Me loimme ongelman jo aiemmin. Me päätimme olla riippuvaisia fossiilisista polttoaineista.

Kuinka käy Golfvirralle?

Pyne korostaa, että arvioiminen on vaikeaa. Suurimpia kysymyksiä Pohjois-Euroopan suhteen on se, miten jäätiköiden sulaminen vaikuttaa Jäämereen ja erityisesti Atlantin valtameren Golfvirtaan, jonka lämpö vaikuttaa pohjoisenkin ilmastoon.

"Meidän on elettävä kasvihuonekaasuilla marinoidun ilmakehän kanssa"

– Tuli on kuin virus. Se ei ole elävä, mutta sillä on monia elävien olentojen ominaisuuksia. Se on elävän maailman luomus. Elämä on luonut happea ja polttoainetta. Me ruokimme sitä, hän sanoo STT:lle.