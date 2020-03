Suomalainen Sandra jäi seuraamaan koronatuhoja paratiisisaarelle – virus ei ole vielä saavuttanut syrjäistä saarta, mutta tuleva huolestuttaa: "Hallitus neuvoi rukoilemaan"

– Meillä tulee suihkusta sellaista suolavettä. Eli me peseydymme sellaisessa osittain suolaisessa ja osittain makeassa vedessä. Keräämme sadevettä, mutta sitäkään ei sitten aina riitä tarpeeksi, kuvailee Pesonen elämää saarella.

Tammikuun lopussa Pesonen saapui yhdelle Raja Ampatin saarista poikaystävänsä kanssa vuoden työviisumit taskussaan. Edessä oli työ lomakeskuksessa, jossa he muun muassa auttaisivat asiakkaita ja järjestäisivät heille aktiviteetteja.

Turistit kaikkosivat lomasaarelta

Koronavirus ei ole rantautunut Raja Ampatin alueelle, mutta varotoimia on päätetty jo tehdä. Pesonen kertoo, että lomakeskus on suljettu viruksen leviämisen estämiseksi.

– Me olemme lähimmästä kylästä puolen tunnin venematkan päässä, ja kahden ja puolen tunnin venematkan päässä isommasta kaupungista, missä on enemmän kauppoja.

Pesonen kertoo, että he ovat varautuneet koronavirukseen muun muassa suuremmalla ruokavarastolla.

Pesosen mukaan alueella on kuitenkin tehty erityistoimia koronan varalle. Kaikki laivoilla pääkylän satamaan saapuvat suihkutetaan desinfiointiaineella, heidän lämpötilansa mitataan sekä matkan syytä ja kestoa tiedustellaan.

Pesonen ei odota turisteja saarelle vähään aikaan, sillä Indonesia on rajoittanut huomattavasti maahantuloa. Viimeiset turistit ovat lähteneet Doberai Private Islandin lomakeskuksesta jo päiviä sitten.

Riisiä kuukaudeksi

– Viikko sitten me ostimme riisiä niin paljon, että ei tarvitse kuukauteen ainakaan käydä sitä ostamassa. Meillä on meri tuossa, että voidaan käydä kalassa, jos tilanne eskaloituu niin pahaksi kylillä, että sinne ei uskalla mennä. Kyllä me täällä jonkin aikaa pärjäämme ihan keskenämme.