Suomalainen rallihuippu lopettaa uransa

Salo, 46, on voittanut rallin SM-kultaa kymmenen kertaa. Lisäksi hänellä on seitsemän SM-hopeaa ja kaksi -pronssia. Saloa ahnaampi mitalirohmu kotimaan rallipoluilla on ollut vain Kyösti Hämäläinen, joka ajoi 1970- ja 1980-luvuilla 13 Suomen mestaruutta ja kaksi SM-hopeaa.