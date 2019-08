Saku Koivun ja Peter Vesterbackan rahoittama avaruusbisnes ajautui viime vuonna konkurssin – myy nyt elämysmatkoja Apollo-astronauttien treenipaikalle

Kalle Vähä-Jaakkola vastaa sovitusti puhelimeen Los Angelesissa kello 7.30 paikallista aikaa. Nyt hän on valmis kertomaan, miksi Space Nation ajautui loka-marraskuun vaihteessa konkurssiin ja mitä hän toimitusjohtajana konkurssista oppi.

– Space Nationin alkuperäinen missio avaruuden demokratisoinnista on tällä hetkellä ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin.

– Avaruuden valloittamisessa ei ole kyse vain uusista resursseista, vaan uusista näkökulmista suhtautua maailmaan, itsensä kehittämisestä ja sisäisen avaruuden tutkimisesta, Vähä-Jaakkola sanoo ja jatkaa, että hänelle henkilökohtaisesti kyseessä on elämän mittainen missio.

Rahoittajina Saku Koivu ja Peter Vesterbacka

Mobiilisovellus Nasalle sekä oma astronautti kiertoradalle

Avaruusbisnes konkurssiin

– Tämä vuosi on ollut Space Nationille äärimmäisen raskas taloudellisesti. Keväällä ja kesällä saadun rahoituksen ansiosta pystyimme jatkamaan toimintaamme tähän asti. Olemme jo yli vuoden sinnikkäästi etsineet pitkäaikaisempaa rahoitusratkaisua, mutta valitettavasti ilman tulosta. Hallituksemme on tehnyt päätöksen hakea Space Nation konkurssiin, Vähä-Jaakkola kirjoitti Space Nationin osakkaille perjantaina 16. marraskuuta lähettämässään sähköpostissa.

Avoimen tiedottamisen ansiosta konkurssi ei tullut sijoittajille yllätyksenä, mikä on myös näkynyt Vähä-Jaakkolan saamassa palautteessa.

Uusi Space Nation aloitti toimintansa hiljaisuudessa



Uusi Space Nation on nyt toiminut muutamia kuukausia täydessä hiljaisuudessa. Yrityksen perustajaosakkaat ovat samat kuin edelliselläkin kierroksella. Myös Peter Vesterbacka jatkaa yrityksen operatiivisessa toiminnassa Space Nation ambassador -tittelillä.

Koko toiminta on ajateltu uusiksi ja keskiössä on nyt kassavirta. Samalla yritys on muuttanut Yhdysvaltoihin Coloradoon. Vähä-Jaakkolan mukaan avaruuden valloittaminen Yhdysvalloista käsin käy helpommin kuin Helsingistä, monestakin syystä.