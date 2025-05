Marjayhtiö Polaricaan liittyvä ihmiskauppaoikeudenkäynti lykkääntyy

Marja-alan yhtiöön Polarica Marjahankinta Oy:hyn liittyvien ihmiskauppasyytteiden käsittely lykkääntyy.

Lapin käräjäoikeuden oli määrä aloittaa asian pääkäsittely ensi viikon tiistaina, mutta jutun toinen syytetty, yhtiön entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo pitää tuomioistuimen kokoonpanoa esteellisenä.

– Vastaaja Jukka Kristo on tehnyt asiaa käsittelevästä kokoonpanosta esteellisyysväitteen ja vaatinut, että juttua käsittelemään tulee määrätä toinen kokoonpano. Esteellisyysväitteen perusteena on kokoonpanon väitetty ennakkoasenne, koska sama kokoonpano on käsitellyt nk. Kiantaman jutun, käräjäoikeuden tiedotteessa sanotaan.

Käräjäoikeuden tarkoituksena on ratkaista esteellisyysväite mahdollisimman nopeasti.

– Käräjäoikeus pyrkii siihen, että pääkäsittelyn alkaminen ei siirtyisi enempää kuin on välttämätöntä. Tässä vaiheessa arvioidaan, että pääkäsittely päästään aloittamaan todennäköisimmin elokuussa, jolloin pääkäsittelyn piti jatkua kesätauon jälkeen, tiedotteessa sanotaan.

Lykkääntymisestä kertoi aiemmin Yle.

Lue myös: Marjanpoimijoiden valvonnassa löytyi ensi kertaa moitteeton kohde

Syyttäjät vaativat vankeutta

Polarica-oikeudenkäynnissä järjestettiin valmisteluistunto viime vuoden elokuussa.

Syyttäjät vaativat Kristolle vähintään viiden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta 77 törkeästä ihmiskaupasta.

Uhreina on joukko thaimaalaisia marjanpoimijoita, jotka syyttäjien mukaan joutuivat ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin poimiessaan marjoja Polaricalle.

Syytettynä on myös Kriston thaimaalainen liikekumppani. Syyttäjät vaativat hänellekin vähintään viiden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Molemmat syytetyt kiistävät syyllisyytensä.

Toiseen suureen marja-alan yhtiöön Kiantamaan kohdistuvien ihmiskauppasyytteiden käsittely tuli tänä keväänä päätökseen Lapin käräjäoikeudessa.

Syyttäjät vaativat Kiantaman toimitusjohtajalla Vernu Vasunnalle 3–4 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta yli 60 törkeästä ihmiskaupasta.

Myös Vasunta on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Lue myös: