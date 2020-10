Suomalainen Jarmo on keskellä Egeanmeren järistyksen tuhoja, näki romahtaneet talot ja "minitsunamin" – nyt paikalliset pelkäävät jälkijäristystä: "Kotinsa menettäneet ihmiset ovat epätoivoisia ja itkevät kaduilla"

Alkuperäisen, Samosin saaren tuntumassa tapahtuneen maanjäristyksen on kerrottu olleen voimakkuudeltaan 6,7. Järistys on tuntunut sekä Kreikassa että Turkissa. Kreikassa järistys on tuntunut muun muassa myös Kreetan saarella ja pääkaupunki Ateenassa saakka.